Жители поселка Увельский пожаловались губернатору на большие проблемы с водой

Жители поселка Увельский пожаловались губернатору Челябинской области на большие проблемы с водой.

В субботу, восьмого июля, местная жительница Анна Лактионова от себя лично и от своих так же страдающих земляков обратилась к главе региона через сообщество «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте, рассказав, что жители квартала «Восточный» страдают от «водного дефицита» с марта этого года, когда вышла из строя скважина.

«На данный момент вода есть только с шести-восьми утра. Обещали скважину, но скважины нет и не будет, потому что торги не состоялись. Как нам жить без воды в +37? Помогите решить эту проблему, потому что уже опускаются руки. Администрация посылает звонить в МУП, но там, похоже, не знают, что у них телефон есть», - посетовала Анна Лактионова.

Сегодня, десятого июля, администрация Увельского муниципального района сообщила жителям следующее: «В июне была проведена котировка по определению подрядчика на строительство скважины в квартале «Восточный» поселка Увельского. Заявок от подрядчиков не поступило, поэтому котировка не состоялась. Четвертого июля 2023 года произведено повторное размещение котировки по отбору подрядчика на строительство новой артезианской скважины для квартала «Восточный». 11 июля - срок окончания подачи заявок. 12 июля - рассмотрение заявок. 17 июля - подписание договора. Срок исполнения договора - 60 календарных дней».

В администрации также сообщили, что в данном квартале «временно введен режим подачи воды по графику в связи с большим водоразбором, особенно в жаркие дни».