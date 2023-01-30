Жители «Залесья» требуют возобновить уголовное дело по факту пожара в их доме

Жители микрорайона «Залесье» (поселок Западный, Сосновский район, Челябинская область) требуют возобновить расследование уголовного дела по факту пожара, который случился в многоквартирном доме в июне 2021 года после попадания в него молнии. Часть дома тогда полностью сгорела.

После случившегося ЧП следственные органы СК России по Челябинской области расследовали уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас, когда СМИ начали сообщать об обращении жителей «Залесья» в следственные органы с требованием продолжить расследование, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления СКР Петру Решетникову доложить о принятых следствием процессуальных решениях и доводах жителей, не согласных с ними.

Отметим, жители поселка Западный считают, что в пожаре виноваты застройщик и другие лица, своевременно не установившие на доме защиту от молнии. После того, как во время летней грозы их дом поразила молния, жильцы обратились за помощью к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, утверждая, что местным властям нет до них никакого дела и что квартиры им, жителям, сказали ремонтировать за свой счет и своими силами.

Напомним, молния попала в трехэтажный дом 22 июня 2021 года, в результате произошло возгорание кровли, которая в результате пожара была фактически уничтожена. При тушении от воды пострадали 18 квартир и подъезды, жители дома были оперативно эвакуированы и не пострадали.