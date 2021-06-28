Жители Залесья, где во время грозы загорелся дом, вновь просят губернатора о помощи

Жители микрорайона Залесье (поселок Западный, Сосновский район, Челябинская область), где 22 июня во время грозы загорелась кровля трехэтажного дома, вновь обращаются к губернатору Алексею Текслеру за помощью.

Михаил Юмагужин, проживающий в горевшем доме, рассказывает губернатору, что местным властям нет до них абсолютно никакого дела. На следующий после пожара день к ним приехали сотрудники МЧС, администрации Сосновского района и управляющей компании. Сроков ремонта крыши они назвать не смогли, а квартиры жителям сказали ремонтировать за свой счет и своими силами.

«Дом до конца не прошёл экспертизу после пожара и 23 июня дали электричество, хотя 24 июня был сильный дождь. Дом без крыши. А если будет короткое замыкание?», - обоснованно беспокоится житель.

В выходные управляющая компания начала устанавливать громоотводы на крышах домов в Залесье (раньше на домах в этом микрорайоне их не было). Жители советуют и про котельную не забыть.

«Просим всеми жильцами разобраться в этом деле и помочь», - обращаются к губернатору житель от имени всех пострадавших. Обращение опубликовано в группе «А.Л. Текслер. Помоги».

«На сегодняшний день место, пострадавшее от пожара полностью накрыто полиэтиленом, приняты меры, чтобы минимизировать дополнительный ущерб имуществу жильцов от дождей, которые сейчас идут», - сообщили в пресс-службе правительства области. Проводится обследование дома, после приступят к проведению ремонтных работ.

Администрация Сосновского района пояснила, 24 июня глава района Евгений Ваганов подписал распоряжение о мерах по ликвидации последствий пожара.

В микрорайоне введен режим «Чрезвычайная ситуация». «Границами зоны чрезвычайной ситуации установлен жилой дом с придомовой территорией по улице Еловая, 3, микрорайон Залесье поселок Западный», - уточнили в мэрии.

К ликвидации чрезвычайной ситуации будут привлечены силы и средства ООО «УК Ликвидировать последствия ЧС будут управляющая компания «Женева» и региональный фонд капремонта. Они будут восстанавливать кровлю, уточнили в администрации района. Про помощь пострадавшим жителям в ответе чиновников нет ни слова.

В правительстве Челябинской области уточнили, региональным законом определен порядок, что при введении чрезвычайной ситуации Фонд капитального ремонта может выполнить досрочный, внеплановый капитальный ремонт на объекте, который входит в программу капитального ремонта.

«На сегодняшний день фонд капремонта уже приступил к обследованию. В течение 7-10 дней будет подготовлена смета и в самые короткие сроки будет получено заключение Госэкспертизы. После этого состоится выбора подрядчика, который восстановит кровлю», - пояснили в пресс-службе правительства региона.

По данных областных властей, за счет средств фонда регоператора будет проведена полная замена обрешетки, стропил, установлена новая кровля из металлочерепицы, обязательно будет выполнена молниезащита. Планируется завершить восстановительные работы к осени.

По предварительной оценке, материальный ущерб от пожара составил около 11 миллионов рублей, нарушены условия жизнедеятельности более 70 человек.

Оценку ущерба проводила комиссия, в состав которой вошли представители администраций Сосновского района и Кременкульского сельского поселения, УК.

Все семьи, проживавшие в пострадавших квартирах, разместились у родственников и соседей (никто не воспользовался предложением пожить в пункте временного размещения, развернутом в детсаду).

Губернатор Алексей Текслер поручил оказать материальную помощь (из средств областного бюджета) семьям, пострадавшим при пожаре. «Размер материальной помощи из средств областного бюджета пострадавшим будет определен после проведения окончательной оценки ущерба», - уточнили в правительстве. К выходным было проконсультировано 27 человек. Работа с пострадавшими ведется также и в дистанционном формате.

Напомним, 22 июня 2021 года во время грозы от удара молнии произошло возгорание кровли многоквартирного жилого дома в микрорайоне Залесье поселка Западный. По информации администрации Сосновского района, в результате пожара фактически уничтожена огнем кровля здания. При тушении от воды пострадали 18 квартир и подъезды, жители дома были оперативно эвакуированы и не пострадали.