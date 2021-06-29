29.06.2021
В Копейске за взятку задержан главный инженер водоканала
29.06.2021
В Златоусте горит дом известного врача Рашида Шакурова
29.06.2021
В Магнитогорске задержан контрабандист
29.06.2021
Проект «Плодушка вместе с Олегом Митяевым подвел итоги – спектаклем и концертом
29.06.2021
В Челябинской области мошенники от лица минздрава требуют от директоров приобретать вакцины от ковида
29.06.2021
В Челябинской области за взятки будет судить экс-полицейского и директора автошколы
Жители Златоуста пожаловались на прорыв трубы горячего водоснабжения
28.06.2021
В Челябинске начинается третий этап опрессовок
25.06.2021
В Локомотивном готовятся возбудить уголовное дело из-за отсутствия воды
24.06.2021
Жители Локомотивного остались без воды: Власти хотят, чтобы все начали в туалет в мэрию ходить?
23.06.2021
Текслер – главам: Если я начну заниматься проблемами ваших муниципалитетов по долгам, это плохо закончится
В Челябинскую область на несколько дней пришла изнуряющая жара
29.06.2021
На территории семи городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
29.06.2021
Челябинцы возмущены выбросами в жару и в период НМУ, минэкологии ничего не видит
28.06.2021
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021