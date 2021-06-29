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29.06.2021 16:06

Жители Златоуста пожаловались на прорыв трубы горячего водоснабжения

В общественную организацию «Гражданский патруль» обратились жители дома №11 по улице Урицкого, которые вот уже неделю жаловались в местную администрацию и УК на порыв трубы горячего водоснабжения.

«Как и следовало ожидать, реакции на проблему не последовало, а горячая вода преспокойно текла на улицу. Мне страшно представить, в какую сумму обойдутся жителям коммунальные платежи. Я даже не могу предположить, какие это убытки», - прокомментировал глава отделения «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев.

Работники ООО «Златоустовский Водоканал» провели обследование канализационных сетей у дома №11 по улице Урицкого.

«В настоящее время утечек и засоров на сетях водоотведения не обнаружено. Сети водоотведения находятся со стороны подъездов. За домом 11 по улице Урицкого расположена ливневая канализация для стока дождевых вод. Возможно попадание в ливневую канализацию утечки с теплотрассы», - сообщил советник главы города Алексей Коновалов.

Коновалов также добавил, что в период подготовки к отопительному периоду 2021-2022 годов ООО «Златсеть» запланированы работы по капитальному ремонту участка теплотрассы.

Автор: Инна Шемаева
ЖКХ
Гражданский патруль
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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