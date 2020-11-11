Жителям Каслей подарили сквер, утопающий в зелени

В Каслях (Челябинская область) в рамках государственной программы «Зеленый город» закончена работа по созданию сквера «Молодежный». Новое общественное пространство появилось возле детско-юношеской школы.

Территорию сквера украсили можжевельник казацкий и лиственница сибирская, также здесь появилась живая изгородь из более чем полутора сотен саженцев кизильника и барбариса. Около одного гектара земли засеяно луговым газоном.

«Сквер расположился на территории спортивного комплекса, между спортплощадками, также построенными в этом году», - рассказал глава Каслинского муниципального района Игорь Колышев.

Он напомнил, что идею создания «Молодежного» поддержали жители Каслей, и выразил уверенность, что новый сквер станет точкой притяжения молодежи.

Программа «Зеленый город» (ее полное название - «Комплексное экологическое оздоровление территорий населенных пунктов Челябинской области») направлена на развитие садовых и парковых комплексов, бульваров, скверов, газонов, цветников.

Разработкой «Зеленого города» (была закончена в июле текущего года) занималось министерство экологии региона - по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Зеленые насаждения на территориях населенных пунктов играют исключительную роль в оздоровлении воздушного бассейна и улучшении микроклимата. За счет способности поглощать углекислый газ и выделять кислород формируется благоприятная среда. Кроме того, зеленые насаждения способствуют снижению уровня шума, а в жаркие дни создают прохладу», – подчеркнул первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

По его словам, госпрограмма «Зеленый город» также имеет важное значение для реализации новых национальных целей по созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

На реализацию данной программы из областного бюджета в 2020-м году выделено около 50-ти миллионов рублей, всего в ней участвует 11 муниципальных образований.

В семи районах и городских округах Челябинской области проводятся работы по развитию, обустройству и восстановлению зеленых насаждений на десяти объектах. Четыре муниципалитета разрабатывают проекты по озеленению семи территорий.

Всего в текущем году будет создано шесть новых «зеленых» общественных территорий площадью более 3,5 гектара, сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

К слову, сквер «Молодежный» стал первым общественным пространством, созданным на Южном Урале по программе «Зеленый город».