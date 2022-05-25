Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации

В селе Кидыш Уйского района Челябинской области появилась новая достопримечательность: к 77-й годовщине Великой Победы местные жители выложили на холме гигантскую букву Z.

Так - ярко и оригинально - селяне обозначили свою гражданскую позицию: Кидыш вместе с российской армией, вместе со своим президентом.

Символ проводимой с конца февраля этого года спецоперации российских военнослужащих на Украине и победы над нацизмом создан из камня. Снимками каменного символа с агентством «Урал-пресс-информ» поделился местный житель.

Жители села Кидыш выложили на холме гигантскую букву Z из белого камня Поделиться

Благодаря внушительным размерам и белому цвету Z хорошо видно издалека - на особенную букву обращают внимание многие проезжающие мимо автомобилисты.