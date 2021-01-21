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ЗСО проконтролирует сохранение кадров при ликвидации горздрава в Челябинске и Карталах

Депутаты комитета Законодательного собрания Челябинской области по социальной политике проконтролируют завершение процесса передачи учреждений здравоохранения с муниципального на региональный уровень, а также сохранение медицинских кадров при проведении реорганизации.

Сегодня, 21 января, депутаты комитета рассматривали внесенный губернатором законопроект, в соответствии с которым медицинские организации Челябинского городского округа и Карталинского муниципального района планируется передать в госсобственность региона. Все остальные учреждения здравоохранения уже подчиняются минздраву области.

«Мы как депутаты берем на контроль процесс передачи. Главное, чтобы кадровый вопрос решался положительно. Очень скрупулёзно будем к этому подходить. У нас каждый врач на счету в этой непростой ситуации. Мы будем плотно с министерством работать в этом направлении», - заявил председатель комитета со социальной политике Сергей Буяков.

Депутат Степан Фирстов обратил внимание, что сегодня Челябинская область – одна из немногих в стране, где процесс передачи полномочий пока не завершен. По его мнению, торможение связано с частой сменой министров здравоохранения в регионе.

«У нас опасения только в одном, что: первое - не потерялись бы врачи, второе - скорость передачи полномочий. Потому что на самом деле мы - последний субъект, у которого вообще не передано. Хотя Челябинская область всегда была впереди», - заявил Фирстов.

Депутат поинтересовался у министра здравоохранения Юрия Семенова, удастся ли в этот раз уложиться в установленные законопроектом сроки и передать учреждения здравоохранения Челябинска и Карталинского района на региональный уровень до 31 июля 2021 года. «До 31 [июля] мы успеем. Это согласовано со всеми участниками процесса, составлена “дорожная карта”», - заверил Юрий Семенов.

Депутат Валерий Колокольцев поинтересовался у главы минздрава причинами задержки реорганизации в Карталинском районе. «Уже несколько раз пытались перевести Карталинскую больницу в областную. Но надеемся, в этот раз получится, - ответил Юрий Семенов и поделился планами по развитию здравоохранения в Карталах. - Там нужно строить новую детскую поликлинику, нужно строить родильный дом, гинекологическое отделение, провести ремонт в поликлинике». К этой работе минздрав приступит только после передачи полномочий.

Глава минздрава Юрий Семенов напомнил, органы местного самоуправления в декабре 2012 года были наделены государственными полномочиями в части организации оказания населению первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, скорой и паллиативной медицинской помощи. В дальнейшем в целях совершенствования системы контроля во всех субъектах была проведена реорганизация системы здравоохранения. Подавляющее большинство учреждений здравоохранения уже передано в госсобственность на уровне субъекта РФ.

По состоянию на начало 2021 года в собственность Челябинской области передано 96 муниципальных учреждений здравоохранения. ЗСО рассматривало законопроекты по каждому муниципалитету. Полностью процедура уже завершена в 37 муниципальных образованиях. Реформа позволила включить переданные учреждения в региональные и национальные программы здравоохранения, что значительно усилило материально-техническое оснащение больниц и поликлиник, заверил министр.

После обсуждения депутаты комитета одобрили представленный законопроект и рекомендовали его для принятия на заседании Законодательного собрания, которое намечено на 28 января.