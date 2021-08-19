Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели

Сухая и аномально жаркая погода в Челябинской области, определяемая господствующим на территории антициклоном, продержится в регионе до середины следующей недели.

«18-23 августа в отдельных районах Челябинской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более, - прогнозирует Челябинский Гидрометцентр. – Во второй половине дня воздух будет прогреваться до плюс 36-37 градусов».

По данным других источников, жара продержится до 25 августа.

Жаркая сухая погода благоприятствует возникновению природных пожаров. В большинстве районов области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в южной половине - местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

«Устойчивое состояние атмосферы и ослабление ветра создают условия для скопления загрязняющих выбросов транспорта и предприятий», - отмечают в Уральском Гидрометцентре.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ближайшие дни режим «черного неба» сохранится на территории семи городов: Челябинска, Магнитогорска, Аши, Златоуста, Коркино, Карабаша и Сатки.

В жару уменьшается содержание кислорода в воздухе, формируются условия погодной гипоксии. Недомогание могут почувствовать люди с сосудистыми недугами, страдающие нарушением обмена веществ, заболеваниями щитовидной железы.

В жаркую погоду медики советуют соблюдать несложные рекомендации для того, чтобы снизить негативное влияние высокой температуры воздуха на организм.

Рекомендуется по возможности не выходить на улицу с 11 до 17 часов, когда солнце наиболее активно. В помещении необходимо поддерживать прохладу, закрывать окна плотной тканью. Несколько раз в день желательно принимать душ или делать холодные водные обтирания, компрессы. В жаркие дни стоит избегать больших физических нагрузок.

Для защиты организма от обезвоживания необходимо больше пить – не менее 1,5-3 литров в день. Причем основной объем (до двух литров жидкости в разном виде) лучше употребить в утренние или вечерние часы, чтобы организм смог запастись влагой. Советуют пить больше воды, морса, несладкого компота. При этом полностью исключить сладкие и алкогольные напитки. Пить лучше часто и небольшими порциями, иначе есть опасность повышения артериального давления, особенно у пожилых людей. Важно помнить: напитки должны быть не слишком холодными, организм плохо переносит разницы в температурах, поэтому есть риск заболевания ангиной, гайморитом, отитом.

На улицу лучше надевать легкую одежду из хлопка, не забывать про головные уборы и солнцезащитные очки.

Особое внимание следует уделять детям. Ребенок до года должен быть полностью закрыт от солнца. Чтобы малыш не перегрелся, нельзя надевать памперсы. Родители должны часто предлагать малышу воду: ребенок не попросит пить, он еще не чувствует жажды.