Четверг в Челябинской области без осадков

В четверг, 15 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 8-10, по области – плюс 5-10 градусов, в горах и низинах – около ноля градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса, по области – плюс 21-26 градусов.

Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 33 минуты, заход - в 21 час 28 минут. Долгота светового дня - 16 часов 55 минут. Луна растущая.

По народному календарю 15 июля – Берегиня. Берегиня помогала крестьянам практически в любом начинании: охраняла скот, наделяла травы целебными свойствами, питала плоды и овощи. В сенокосную пору полагалось выносить на луга вышитые полотенца и после умывания утираться ими, чтобы приобрести здоровье и силу. А вот заниматься жатвой в этот день не следовало.

В этот день подмечали: если на деревьях появилось много желтых листьев - осень и зима будут ранними.

Именины в этот день: Арсений, Фотий.