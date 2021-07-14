14.07.2021
Ковид откорректировал сроки проведения фестиваля гуманного отношения к животным в Челябинске
14.07.2021
МГТУ ищет подрядчика для строительства ФОКа с бассейном
14.07.2021
ВТБ снижает ставку по рефинансированию ипотеки на время оформления залога
14.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 июля
14.07.2021
В Челябинске ограничили движение в сторону площади Революции
14.07.2021
Вода в Тургояке небезопасна: в Миассе закрыли городской пляж
Четверг в Челябинской области без осадков
Группа ММК объявила о росте выплавки чугуна и стали
14.07.2021
Родители школьников и будущих первоклассников получат по 10 тысяч к новому учебному году
13.07.2021
В Челябинской области продолжается сбор помощи пострадавшим от лесных пожаров
12.07.2021
Подрядчик исправил свои «косяки» на стеле «Челябинск»
12.07.2021
Челябинцы обратились к Текслеру с просьбой сделать теннис доступным
09.07.2021