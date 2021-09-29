Четверг в Челябинской области без осадков

В четверг, 30 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – до минус двух градусов, по области – от плюс двух до минус трех градусов, в горах и низинах – до минус семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 9-11 градусов, по области – плюс 6-11 градусов.

Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 51 минуту, заход - в 18 часов 37 минут. Долгота светового дня - 11 часов 46 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 30 сентября – Вселенские бабьи именины, Вера-Надежда-Любовь.

На Руси в этот день праздновали свои именины многие девушки и женщины, ведь эти четыре имени были очень популярны в народе. Поэтому со временем начали отмечать большой праздник — Вселенские бабьи именины. С ним поздравляли всех женщин. Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели - веру, надежду и любовь. В этот день каждой женщине полагалось поплакать о себе, о своих родных и близких.

После этого с чистым сердцем принимались за хозяйство, пекли именинные пироги и кренделя. Как правило, праздник в память Веры, Надежды и Любови выдается ясным и теплым. Наши предки подмечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.

Именины в этот день: Александра, Вера, Дмитрий, Зиновий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья.