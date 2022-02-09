Четверг в Челябинской области с ветром, без осадков на фоне повышенного давления

В четверг, 10 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами туманы, изморозь. Атмосферное давление повышено.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 21-23 градуса, по области – минус 18-23 градуса, при прояснении подморозит до минус 28 градусов. В западных районах области теплее – минус 13-18 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 8-10 градусов. По области – минус 8-13 градусов, на западе – до минус трех градусов.

Ветер южный 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно еще вырастет и составит 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 8 часов 30 минут, заход - в 17 часов 49 минут. Долгота светового дня - 9 часов 19 минут. Луна растущая.

По народному календарю 10 февраля – Ефрем - сверчковый заступник.

По приметам этого дня судили о лете: ветер на Ефрема предвещал дожди и сырость.

Именины в этот день: Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Исаакий, Леонтий, Ольга, Федор, Феодосий, Яков.