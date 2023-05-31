День защиты детей в Челябинской области будет жарким, местами дожди и грозы

В четверг, первого июня, в большинстве районов сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на семь градусов. Местами прогнозируется сильная жара. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков.

В ряде районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), на остальной территории высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 20-22 градуса, по области – плюс 17-22 градуса, в низинах – до плюс 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 33-35 градусов, по области – плюс 31-36 градусов.

Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба. В течение суток оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 24 минуты, заход - в 21 час 22 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 59 минут. Луна растущая.

По народному календарю первого июня – Иван Долгий.

В народе замечали: если на Ивана Долгого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Также говорили: «На Ивана дождь несет рожь», - то есть осадки предвещали еще и хороший урожай. О будущем плодородии свидетельствовали и обильные росы, а частые туманы обещали, что в лесах будет много грибов.

Именины в этот день: Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Онуфрий, Павел, Сергей.