31.05.2023
Назначены дополнительные поезда из Челябинска к Черноморскому побережью
31.05.2023
На Южном Урале становится доступнее медпомощь детям
31.05.2023
В Челябинске запускают летний автобусный маршрут от областной больницы до санатория «Изумруд»
31.05.2023
Жительница Трехгорного заплатит за костер в лесу у реки Юрюзань
31.05.2023
Челябинец, напавший в автобусе на юную пассажирку, предстанет перед судом
31.05.2023
В Магнитогорске электросамокат обжег своего хозяина и спровоцировал пожар в его квартире
День защиты детей в Челябинской области будет жарким, местами дожди и грозы
В Челябинской области за сутки ликвидировано пять лесных пожаров
31.05.2023
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023