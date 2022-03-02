Днем в четверг в Челябинской области без осадков

В четверг, третьего марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью в горных районах местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах туманы, изморозь, на дорогах гололедица, в дневные часы – преимущественно без осадков. Атмосферное давление понизится.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 11-13 градусов, по области – минус 10-15 градусов, в низинах холоднее – минус 16-21 градус, в горах теплее – до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса. По области – до плюс пяти градусов, в низинах – до минус пяти градусов.

Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба, что на пять единиц меньше нормативного показателя. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 46 минут, заход - в 18 часов 29 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 44 минуты. Новолуние.

По народному календарю – Овсянки, Ярило с овсянкой, Ярило с бороной.

Прилет овсянки в этот день обещал скорое наступление тепла. Люди говорили, что в этот день снег не может укрыться от Ярилы - топит он его, не жалея сил. Также подмечали: «Много снегу – много хлеба; много воды - много травы»; «Снегу надует - хлеба прибудет; вода разольется - сена наберется». Впрочем, погода была еще переменчива, о чем свидетельствует такая поговорка: «Сверху течет - снизу морозит».

Именины в этот день: Анна, Василий, Виктор, Владимир, Кузьма, Лев, Павел.