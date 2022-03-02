04.03.2022
Власти успокоили горожан: челябинский «Таганай» никто сносить не будет
04.03.2022
Будьте бдительны: Челябинская епархия сообщила об активизации деструктивных антироссийских сил
04.03.2022
В Челябинской области на карантине по ОРВИ осталось 17 классов
04.03.2022
Полицейские нашли мужчину, который заблудился по дороге с работы и сильно обморозился
04.03.2022
Паралимпийцы, отстраненные от Игр в Пекине, спели российский гимн
04.03.2022
На Челябинском вокзале «цветочный патруль» поздравил женщин с 8 марта
Днем в четверг в Челябинской области без осадков
Виктор Рашников оценил ход реализации знаковых инвестиционных проектов Магнитки
04.03.2022
Челябинские ополченцы Донбасса поддержали действия Российской армии
04.03.2022
Почти 80 процентов акций ММК переведены с Кипра в Магнитогорск
03.03.2022
В Челябинской области создан штаб для координации оказания помощи прибывшим из ЛНР и ДНР
03.03.2022
В четверг самый загульный день масленичной недели - Разгуляй
03.03.2022