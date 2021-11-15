Днем в понедельник в Челябинской области – преимущественно без осадков

В понедельник, 15 ноября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, ночью пройдет небольшой снег, слабые метели. Днем - преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 13-15 градусов, по области – минус 11-16 градусов, при прояснении – до минус 22 градусов.

В дневные часы синоптики прогнозируют в Челябинске – минус 6-8 градусов, по области – минус 5-10 градусов.

Ветер северо-западный ночью 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, днем 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 21 минуту, зайдет в 16 часов 54 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 33 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю 15 ноября - Акиндин и Пигасий.

В этот день на Руси говорили: «Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит». В этой поговорке отражаются два значимых для народа явления. Во-первых, убывал световой день, следовательно, все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи. Кроме того, с этого времени в овинах активно сушили зерно, разводя под ним огонь.

Именины в этот день: Доминика, Константин.