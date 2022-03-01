Днем в среду в Челябинской области тепло и без осадков

В среду, второго марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы, изморозь, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью синоптики обещают в Челябинске минус 11-13 градусов, по области – минус 10-15 градусов, в низинах мороз будет сильнее – минус 18-23 градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают до плюс двух градусов, по области – до плюс пяти градусов, лишь на юге – до минус пяти градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 7 часов 42 минуты, заход - в 18 часов 31 минуту. Долгота светового дня - 10 часов 49 минут. Луна растущая.

По народному календарю второго марта – День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы.

На Федора и Мариамну подмечали: какова погода в этот день, такова она будет и летом. Яркий месяц вечером обещал хороший урожай вообще, а дождь — обилие хлеба и льна.

Именины в этот день: Анна, Марианна, Мария, Михаил, Николай, Павел, Порфирий, Роман, Федор.