Календарную осень Южный Урал встречает жарой

В Челябинской области в первый день календарной осени и День знаний, первого сентября, ожидается аномально-жаркая погода. Среднесуточные температуры воздуха превысят климатическую норму на семь градусов и более. Во второй половине дня - местами сильная жара. Местами пройдут небольшие дожди, грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами - чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, в горах и низинах – до плюс восьми градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске плюс 31-33 градуса, по области – плюс 28-33 градуса, в южных районах воздух прогреется до плюс 36 градусов.

Ветер юго-западный, западный ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду, днём 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится, Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю первого сентября Стратилат Тепляк и Фёкла Свекольница.

В этот день примечали, откуда дует ветер. Если дул ветер с юга, тогда говорили: «Пошли овсы на спех. Батюшка юг пустил ветер на овес». Дозревает овес: «Стратилатов день пришел, овес дошел (поспел)». Батюшка тепляк - в овсах набряк. Тепляк держится, ушедшему лету вслед кланяется. С Феклы Свекольницы начинается уборка свеклы.