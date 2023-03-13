На Евдокию Свистунью в Челябинской области засвистит ветер, заметет метель

Во вторник, 14 марта, в Челябинской области в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в снег. Сильные осадки прогнозируют ночью в горах, днем - в восточной половине региона. В отдельных районах гололедные явления - налипание мокрого снега на провода, гололед. На дорогах гололедица, местами сильная. Ветер усилится, давление будет скакать то вниз, то вверх.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 1-3 градуса, по области – от минус четырех до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают от минус одного до плюс одного градуса. По области – от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер южный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 13-18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы за пять единиц – 747 миллиметров ртутного столба. В течение ночи оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 7 часов 13 минут, заход - в 18 часов 55 минут. Долгота светового дня - 11 часов 42 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю 14 марта – Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха.

Прозвище Евдокии - Свистунья - связано с тем, что в ее праздник обычно дули и свистели ветры. По другой версии, святую так прозвали потому, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и возвещают о приближении весны своим криком и свистом.

Назывался этот день также Авдотьей Плющихой - потому что весной лед и снег «плющит», раздирает на клочки. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой.

Для этого дня существует множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию теплый ветер - лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»; «С Евдокией погоже - все лето пригоже».

Именины в этот день: Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, Петр.