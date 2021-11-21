На Матрену Зимнюю в Челябинской области завьюжит

В понедельник, 22 ноября, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная, пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в горах до сильного (в ночные часы), метели, отложение мокрого снега и гололеда, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 4-6 градусов, по области – минус 2-7 градусов.

Днем в Челябинске синоптики обещают до минус двух градусов, по области – от минус четырех до плюс одного градуса.

Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду, порывы до 20 метров в секунду.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 721 миллиметра ртутного столба, ночью оно понизится до 717 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 724 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 35 минут, зайдет в 16 часов 43 минуты. Долгота светового дня – 8 часов 8 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 22 ноября – Матрена Зимняя.

На Руси говорили, что «с Матрёны (Матроны) зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор». По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман — оттепели. О грядущем потеплении говорили и гуси, вышедшие на лёд в поисках открытой воды. А вот если на Матрёну выдавалась облачная и снежная погода, это предвещало ненастный май. По этому дню можно было предсказать и будущий урожай: иней обещал урожай овса, а дождь — пшеницы.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрёна, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.