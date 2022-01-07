На Рождество Христово в Челябинской области - мокрый снег, переходящий в дождь

На Рождество Христово, седьмого января, в Челябинской области ожидается облачная погода, снег, мокрый снег, переходящий в дождь, в отдельных районах метели, гололедные явления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в восемь утра в Челябинске температура воздуха была минус шесть градусов. Влажность воздуха 92%. Ветер южный 5-10 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают около ноля градусов. По области – минус 12-17 градусов, на крайнем западе – минус 5-10 градусов.

Ветер южной четверти 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 733 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 730 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 18 минут, заход - в 16 часов 42 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 24 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю – Рождество Христово.

Согласно народным приметам, в этом день нужно надеть новую рубаху - иначе грозит неурожай. По этому поводу говорили: «На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество - хоть сурова, да нова». По поводу урожая также подмечали: если выпадет иней - уродится хлеб, если небо звездное - горох. А если на дворе метель - пчелы будут роиться хорошо.