На Сергея Зимнего в Челябинской области прогнозируют снег

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России предлагается первую неделю ноября 2021 года объявить нерабочей в связи со сложной ситуац
Коронавирус
Коронавирус
20.10.2021

Первую неделю ноября в России предлагают сделать нерабочей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область)
19.10.2021

ММК посетила с рабочим визитом делегация Минприроды России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Стала известна причина гибели двух медведей в зоопарке Челябинска. Их отравили мышьяком.
19.10.2021

Медведей в зоопарке Челябинска отравили мышьяком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящие сутки в Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий – мокрый снег с до
19.10.2021

Южноуральцев предупреждают о первом снеге и гололеде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сохраняется рост числа классов в школах и групп в детских садах, изолирован
Коронавирус
Коронавирус
19.10.2021

Ковид изолирует все больше школьников в Челябинской области

Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.10.2021

НМУ установились на территории Челябинска и Магнитогорска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.10.2021

Анонсы событий и мероприятий на 20 октября
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.10.2021

Прощание с ректором МИДиС состоится 21 октября

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.10.2021

На Урале появился самый крупный региональный Волонтёрский центр РМК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.10.2021

Депутату из Трехгорного предъявлено обвинение в мошенничестве
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

19.10.2021

Клиенты ВТБ на Южном Урале увеличили спрос на кредиты наличными в 1,5 раза
Погода
19.10.2021 22:28

На Сергея Зимнего в Челябинской области прогнозируют снег

В среду, 20 октября, в Челябинской области ожидается дождь, переходящий в снег, местами прогнозируются сильные осадки. В отдельных районах отложение гололёда, мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, в горах сильная. В горных районах возможно установление временного снежного покрова.

В северо-восточных районах региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – от ноля до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 7-9 градусов. По области – плюс 6-11 градусов, в горах – до плюс двух градусов.

Ветер южный с переходом на северный 4-9 метров в секунду, днём местами порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 730 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 32 минуты, заход - в 17 часов 46 минут. Долгота светового дня – 10 часов 14 минут. Полнолуние.

По народному календарю – Сергей Зимний. «Сергей зиму начинает», — говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. По приметам, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро - не раньше, чем на Матрену (22 ноября). «Сергей инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает», - говорили наши предки.

Именины в этот день: Иосиф, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

Автор: Любовь Юрина
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В России предлагается первую неделю ноября 2021 года объявить нерабочей в связи со сложной ситуац
Коронавирус
Коронавирус
20.10.2021

Первую неделю ноября в России предлагают сделать нерабочей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область)
19.10.2021

ММК посетила с рабочим визитом делегация Минприроды России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Стала известна причина гибели двух медведей в зоопарке Челябинска. Их отравили мышьяком.
19.10.2021

Медведей в зоопарке Челябинска отравили мышьяком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В предстоящие сутки в Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий – мокрый снег с до
19.10.2021

Южноуральцев предупреждают о первом снеге и гололеде
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области сохраняется рост числа классов в школах и групп в детских садах, изолирован
Коронавирус
Коронавирус
19.10.2021

Ковид изолирует все больше школьников в Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Министерстве здравоохранения Челябинской области главные внештатные специалисты рассказали про
Общество

Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только

18.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителям Челябинской области рассказали, кому противопоказано ставить прививку против коронавирусн
Общество

Противопоказания для прививки от ковида и где южноуральцам получить медотвод

15.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главный внештатный специалист пульмонолог министерства здравоохранения Челябинской области Владим
Общество

Главный внештатный пульмонолог: Печально слышать, когда врач отговаривает от вакцинации

14.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В пятницу, 15 октября, в Концертном зале им. С. С. Прокофьева состоится большой праздничный конце
Интервью

Валерий Сундарев: Мы всегда оставляем место для джазового хулиганства

14.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В течение двух недель минздрав РФ планирует получить результаты экспертизы по вакцине от коронави
Общество

В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида

13.10.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области жалуются на огромные очереди в поликлиниках, долгое время ожидания, на
Общество

Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная

12.10.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

20.10.2021 00:14

Первую неделю ноября в России предлагают сделать нерабочей

19.10.2021 22:38

НМУ установились на территории Челябинска и Магнитогорска

19.10.2021 22:28

На Сергея Зимнего в Челябинской области прогнозируют снег

19.10.2021 22:15

Анонсы событий и мероприятий на 20 октября

19.10.2021 22:10

Прощание с ректором МИДиС состоится 21 октября

19.10.2021 21:53

На Урале появился самый крупный региональный Волонтёрский центр РМК

19.10.2021 21:48

Депутату из Трехгорного предъявлено обвинение в мошенничестве

19.10.2021 21:05

Клиенты ВТБ на Южном Урале увеличили спрос на кредиты наличными в 1,5 раза

19.10.2021 20:57

В Магнитогорске назвали кандидатуры на должность главы города

19.10.2021 20:44

Артисты Челябинского театра оперы и балета стали победителями престижного конкурса

19.10.2021 18:33

На Бродокалмакском тракте Челябинска высадили 57 пирамидальных тополей

19.10.2021 17:56

ММК посетила с рабочим визитом делегация Минприроды России

19.10.2021 16:15

Вместо ржавого забора и старых гаражей: на улице Кузнецова в Челябинске создадут сквер для семейного отдыха

19.10.2021 16:02

В Челябинске задержан «закладчик» из Таджикистана

19.10.2021 15:40

В Челябинске пройдёт масштабная православная выставка

19.10.2021 15:34

Полицейские задержали коркинца, который насмерть сбил пешехода и скрылся

19.10.2021 15:21

Медведей в зоопарке Челябинска отравили мышьяком

19.10.2021 14:53

Южноуральцев предупреждают о первом снеге и гололеде

19.10.2021 14:44

Обратная связь с партнерами: АЗ «УРАЛ» провел в Челябинске собрание с представителями товаропроводящей сети

19.10.2021 14:23

Ковид изолирует все больше школьников в Челябинской области

19.10.2021 13:46

В УрФО стали чаще регистрировать тяжелые случаи ковида

19.10.2021 13:15

Фестивальный марафон в Челябинске начинает «Сцена»

19.10.2021 12:15

В Челябинске на дорогах впервые появятся индукционные петли

19.10.2021 12:01

В Сосновском районе найдена мина

19.10.2021 12:00

«ЧТЗ-УРАЛТРАК» уже остался без тепла из-за миллионных долгов и может стать фигурантом дела о банкротстве

19.10.2021 11:58

Жительница Кундравов отправилась в колонию за пьяное ДТП со смертью ребенка

19.10.2021 11:53

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 105 тысяч

19.10.2021 11:29

Первая реновация: в Челябинске на месте промплощадок построят жилой квартал с собственным сквером

19.10.2021 11:14

Депутат Трехгорного задержан сотрудниками ФСБ

19.10.2021 11:03

ММК снижает воздействие вредных и опасных факторов коксохимического производства

19.10.2021 10:57

В регионах появился суррогатный алкоголь

19.10.2021 10:57

Ночь искусств в Историческом музее Южного Урала украсят «Каменные холсты»

19.10.2021 10:23

Челябинскому депутату скостили срок

19.10.2021 10:06

Молодые металлурги ЧЦЗ преображают дворы Челябинска

19.10.2021 10:05

В Златоусте новый прокурор

19.10.2021 10:04

В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул

19.10.2021 10:01

В поселке Магнитогорска стараниями общественников детский школьный маршрут стал безопасным

19.10.2021 09:58

Челиндбанк упростил валютные операции для клиентов

19.10.2021 09:19

«ВТБ Кубок Кремля» стартовал в новом формате

18.10.2021 21:27

ВТБ Мобайл запустил тариф для пенсионеров за 149 рублей в месяц

18.10.2021 21:21

Анонсы событий и мероприятий на 19 октября

18.10.2021 16:40

В Челябинске скончалась ректор МИДИС

18.10.2021 15:47

В Копейске сжигают колонийский свинарник, где случилась вспышка африканской чумы

18.10.2021 15:37

В Челябинской области выросло число классов и групп, отправленных на карантин

18.10.2021 15:22

Студент ЮУрГУ создает программируемый комплекс для будущих радиотехников

18.10.2021 15:20

Во вторник в Челябинской области тепло, ветрено и дожди

18.10.2021 15:02

«Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения

18.10.2021 15:00

Златоуст принимает три больших ватерпольных турнира

18.10.2021 14:58

Извекова выпустили из СИЗО

18.10.2021 14:45

Извержение вулкана на Ла Пальме приобретает новые масштабы

18.10.2021 14:39

В Челябинской области – самый низкий в УрФО коллективный иммунитет от ковида

18.10.2021 13:49

Стартовал прием предложений от кандидатов в новый состав избиркома Челябинской области

18.10.2021 13:47

ММК успешно прошел проверку по стандарту альянса Renault-Nissan-Mitsubishi

18.10.2021 13:42

Муниципалитетами Челябинской области, которые после проверки ОНФ не исправили недостатки в благоустройстве, займутся правоохранители

18.10.2021 12:47

Полицейские Челябинска устроили облаву на наркоманов

18.10.2021 12:24

В Челябинске четыре десятка бесхозных автомобилей ждут эвакуации на спецстоянку

18.10.2021 12:18

Челябинцы увольняются из-за низкой зарплаты и скуки

18.10.2021 12:06

Почти на тысячу российским матерям поднимут пособия

18.10.2021 12:05

Котова призвала дорожников и коммунальщиков выйти на уборку листьев

18.10.2021 11:45

В Челябинской области установлен новый максимум умерших от ковида жителей за неделю

18.10.2021 11:39

В Курчатовском районе Челябинска построят детский сад на 150 мест

18.10.2021 11:32

Котова: Перепись населения важна для дальнейшего планирования работы

18.10.2021 11:28

В этом году челябинские власти запланировали установку 144-х остановочных павильонов

18.10.2021 11:26

В Сосновском районе водитель легковушки погиб после столкновения с Камазом

18.10.2021 11:12

В ЧОКБ провели сразу восемь уникальных операций на мозге

18.10.2021 10:56

«Урал-пресс-информ» и театр драмы разыгрывают билеты на спектакли за рецепты

18.10.2021 10:52

В Челябинске стартует фестивальный марафон

18.10.2021 10:45

В конкурсе деревянных скульптур в Челябинске Виктор Цой обошел Остапа Бендера

18.10.2021 10:43

Челябинский цинковый завод приступает к реализации масштабного экологического проекта

18.10.2021 10:37

Челябинцев штрафуют за нарушение масочного режима

18.10.2021 10:32

В Челябинске непривитых от ковида будут отстранять от работы без сохранения зарплаты

18.10.2021 10:20

Как улучшить жилищные условия за счёт средств материнского капитала

18.10.2021 10:19

Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только

18.10.2021 09:53

В аэропорту Челябинска теперь можно пройти тестирование на COVID-19

18.10.2021 09:38

С 18 октября южноуральцы смогут посещать массовые мероприятия только с QR-кодами

18.10.2021 09:25

Новая жизнь златоустовского Косотура

17.10.2021 23:43

Замглавы «Ростуризма» Евгения Чухнова: «Таганай» - это место, о котором нужно рассказывать всем

17.10.2021 21:11

Челябинская областная больница отмечает 83-летие

17.10.2021 16:22

Почти 12 тысяч южноуральцев продолжают борьбу с ковидом

17.10.2021 16:10

В понедельник в Челябинской области тепло и местами дожди

17.10.2021 15:57

Анонсы событий и мероприятий на 18 октября

17.10.2021 00:08

За сутки заболело ковидом 415 южноуральцев, умерло 28 человек

16.10.2021 23:46

В Челябинск доставили великую святыню – часть Пояса Пресвятой Богородицы

15.10.2021 23:03

билайн запускает новый тариф-конструктор — «Твоё решение»

15.10.2021 22:57

Доходы веб-студий: их величина и от чего они зависят

15.10.2021 18:22

Мэрия Челябинска рассказала о причинах смерти шимпанзе Бонни в зоопарке Челябинска

15.10.2021 17:49

РМК начала строительство ФОК «Металлург» в Кыштыме

15.10.2021 17:32

Группа компаний «Ариант» подарила квартиры победителям и призерам XVI Паралимпиады в Токио

15.10.2021 17:12

В Челябинске заложен первый камень будущего здания для налоговых органов

15.10.2021 16:58

В Челябинской области пройдет «гонка героев» для детей, победивших рак

15.10.2021 16:51

Челябинский СОБР десантируется с воздуха без парашютов

15.10.2021 16:49

Курчатовский район торжественно проводил в армию осенних призывников

15.10.2021 16:24

В Челябинске смонтирован каркас Ленинградского моста

15.10.2021 16:19

Анонсы событий и мероприятий на выходные

15.10.2021 16:03

Вырубка кленов в Челябинске обернулась уголовным делом

15.10.2021 15:58

В выходные в Челябинской области местами дожди

15.10.2021 15:57

Для зрителей двух театров Челябинска QR-код отменён

15.10.2021 15:48

В Челябинске зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. НМУ продолжатся по понедельник

15.10.2021 15:39

В Доме общественного собрания представлен фотопроект Анжелы Шефер

15.10.2021 14:56

Мишек в зоопарке Челябинска мог отравить бывший сотрудник, обиженный за увольнение