На Сергея Зимнего в Челябинской области прогнозируют снег

В среду, 20 октября, в Челябинской области ожидается дождь, переходящий в снег, местами прогнозируются сильные осадки. В отдельных районах отложение гололёда, мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, в горах сильная. В горных районах возможно установление временного снежного покрова.

В северо-восточных районах региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – от ноля до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 7-9 градусов. По области – плюс 6-11 градусов, в горах – до плюс двух градусов.

Ветер южный с переходом на северный 4-9 метров в секунду, днём местами порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 730 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 32 минуты, заход - в 17 часов 46 минут. Долгота светового дня – 10 часов 14 минут. Полнолуние.

По народному календарю – Сергей Зимний. «Сергей зиму начинает», — говорили в народе и не удивлялись морозам, которые могли ударить в этот день. По приметам, если снег в этот день выпадал, а деревья еще не полностью сбросили листву, настоящей зимы ждали еще не скоро - не раньше, чем на Матрену (22 ноября). «Сергей инеем травы бьет, а Матрена зиме вспять повернуть не дает», - говорили наши предки.

Именины в этот день: Иосиф, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.