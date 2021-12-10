На Знамение в Челябинской области солнечно

В пятницу, 10 декабря, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, в горах местами небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минус 12 градусов, влажность воздуха 64%. Ветер южный 1-2 метра в секунду.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 4-6 градусов, по области – минус 2-7 градусов, в пониженных частях рельефа – до минус 10 градусов.

Ветер южной четверти 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 8 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 17 минут. Луна растущая.

По народному календарю 10 декабря - Знамение.

От Знамения на Руси всегда ждали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или хотя бы приметы на погоду. Люди внимательно смотрели в звездное небо, присматривались к полету птиц и поведению зверей, следили за облаками, слушали ветер. Говорили также, что если на рассвете этого праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды и печали.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Яков.