Первого мая в Челябинской области тепло, местами дожди

В Праздник труда, первого мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут кратковременные дожи, возможны грозы. В Челябинске – без существенных осадков. В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 4-6 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в горах и низинах возможны заморозки – до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, на юге и крайнем западе региона воздух прогреется до плюс 25 градусов.

Ветер восточной четверти 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 742 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 5 часов 14 минут, заход - в 20 часов 29 минут. Долгота светового дня - 15 часов 15 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Кузьма Огородник.

О предстоящей погоде судили по разным приметам. Теплое начало мая было верным знаком того, что в конце месяца начнутся холода, и наоборот. По этому поводу говорили: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять». Если же май выдавался холодным — год обещал быть плодородным. Хороший урожай предвещали и обильные дожди. Кстати, первым дождиком смачивали волосы, чтобы они росли густо, как майская трава.

Именины в этот день: Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.