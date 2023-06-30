Первые выходные июля будут жаркими с дождями и грозами

В предстоящие выходные, первого и второго июля, в Челябинской области ожидается жаркая и ветреная погода, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град. Атмосферное давление ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночные часы в субботу – плюс 14-19 градусов. Ночь на воскресенье будет теплее – плюс 16-21 градус, ночь на понедельник прохладнее – плюс 12-17 градусов.

В субботу в дневные часы синоптики обещают жару - плюс 27-32 градуса. В воскресенье - плюс 24-29 градусов, в горах – до плюс 21 градуса. В ночные часы – плюс 6-11 градусов. Ветер южной четверти 4-10 метров в секунду, в субботу ночью отдельные порывы будут достигать 13 метров в секунду, днем в субботу - до 15-18 метров в секунду, в воскресенье - до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в субботу оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба, в воскресенье существенно не изменится, с понедельника начнет повышаться. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю первого июля - Ярилин день, Макушка лета.

Считалось, что на Ярилу все живое «приходит в яр», то есть начинает плодоносить. Ярилин праздник называли особенным; говорили, что его «целый год ждут», что это «всем дням день». В этот день отправлялись на покосы, набивали матрацы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собирались у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые чаи на травах. Устраивали также «ярилины игрища», ярмарки, посещения родственников. Праздники сопровождались кулачными боями, песнями, плясками и разгульным весельем.

Именины в этот день: Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей, Феодул.

По народному календарю второго июля - Зосима Пчельник.

В русском народном календаре несколько дней Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчелами. В частности, на июльского Зосиму пчелы начинают заносить мед в ульи и заливать соты. Существовали и особые приметы: если пчелы летят к ульям — скоро дождь, а если сидят на стенках — к сильной жаре.

Именины в этот день: Иван, Фаддей.