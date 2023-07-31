Первый день августа в Челябинской области будет жарким, дождливым и ветреным

Во вторник, первого августа, в Челябинской области ожидается жаркая погода, пройдут кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы. Атмосферное давление ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 17-19 градусов, по области – плюс 14-19 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 27-29 градусов, по области – плюс 27-32 градуса, в горных районах прохладнее – плюс 22-27 градусов.

Ветер в северной половине региона - северо-восточный, восточный, в южной - западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, при грозах 20-25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в пять часов часов одну минуту, заход - в 20 часов 58 минут. Долгота светового дня - 15 часов 57 минут. Полнолуние.

По народному календарю первого августа - Макринин день, Мокрины.

На Руси святую нередко называли, немного искажая имя, Мокриной, и не случайно: по тому, насколько «мокрый» этот день, судили о приближающейся осени. Так и говорили: «Макрина мокра - и осень мокра». В то же время осадки сулили хороший урожай на следующий год: «Коли на Макрину дождь, уродится рожь». Эта же примета обещала, что в лесу будет много орехов.

В это время заканчивались летние работы и начинались осенние. «Макрина снаряжает осень, а Анна - зиму», - подмечали в народе. Считалось, что заканчивалось лето и для насекомых, по крайней мере, оводы на Макрину должны были кусаться в последний раз. А если с осин начинал лететь пух, что тоже было приметой осени, можно было смело идти за подосиновиками.

Именины в этот день: Григорий, Дмитрий, Евгения, Митрофан, Роман, Степан, Тихон.