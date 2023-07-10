Первый день новой рабочей недели в Челябинской области будет очень жарким

В Челябинской области в понедельник, десятого июля, будет очень жарко.

Днем воздух прогреется до 33-38 градусов выше нуля.

Как сообщает челябинский гидрометцентр, в первый день новой рабочей недели в регионе прогнозируется переменная облачность, на севере местами - небольшие дожди, возможны грозы.

Ветер – южной четверти, скорость – три-восемь метров в секунду, местами его порывы будут достигать 13 м/с.

Десятое июля в народе получило название Самсонов день - в честь святого Самсона-странноприимца. Считалось, что если этот день солнечный и теплый, то такая погода продержится еще неделю. Дождливая погода в этот день предвещала затяжное, вплоть до сентября, ненастье.

Курчавые облака, плывущие с северной стороны, предвещали засуху, с западной – осадки.

Жару и засушливую погоду также «обещали» активные, громко жужжащие пчелы.