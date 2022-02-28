Первый день весны в Челябинской области будет ясно и тепло

Во вторник, первого марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах изморозь, туманы, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – минус 4-6 градусов, по области – минус 3-8 градусов, при прояснении – минус 10-15 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 2-4 градуса. По области – от минус одного до плюс четырех градусов.

Ветер западной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, ночью оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 41 минуту, заход - в 18 часов 32 минуты. Долгота светового дня - 10 часов 51 минута. Луна убывающая.

По народному календарю первого марта – Ярилин день.

Начинались Ярилины хороводы - празднования в честь прихода весны. Однако скорому теплу радоваться не стоило. В народе говорили: «Если с первых дней весна разгульна, не застенчива - обманет, верить нечего».

Именины в этот день: Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Юлиан.