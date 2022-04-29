Погода в Челябинской области на 30 апреля и первое мая

В предстоящие праздничные выходной и праздничный день, 30 апреля и первого мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в субботу кратковременные дожди пройдут на юге, в воскресенье осадки вероятны по всей территории региона.

В отдельных районах ожидаются ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Днем в большинстве районов - высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – до плюс пяти градусов, при прояснении заморозки до минус пяти градусов, в ночь на воскресенье – плюс 1-6 градусов, местами заморозки до минус двух градусов, в ночь на понедельник – до плюс двух, местами заморозки до минус трех градусов.

В дневные часы в субботу и воскресенье синоптики обещают плюс 11-16 градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на восточный и северный 4-9 метров в секунду, местами порывы в субботу до 12 метров в секунду, в воскресенье – до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в субботу ночью оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба, днем понизится до 744 миллиметров ртутного столба, в воскресенье упадет до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю 30 апреля - Зосима Пчельник.

Пчеловоды внимательно наблюдали за насекомыми, облетающими первоцветы. Говорили, например: «На какой хлеб пошла пчела - тот на зерно будет хорош». Смотрели также, как пчелы пережили зиму: «Мало убыли в пчелах - к урожаю гречихи».

Именины в этот день: Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.

По народному календарю первого мая - Кузьма Огородник.

О предстоящей погоде судили по разным приметам. Теплое начало мая было верным знаком того, что в конце месяца начнутся холода, и наоборот. По этому поводу говорили: «На Кузьму в рубашке пахать - в шубе сеять». Если же май выдавался холодным - год обещал быть плодородным. Хороший урожай предвещали и обильные дожди. Кстати, первым дождиком смачивали волосы, чтобы они росли густо, как майская трава. Человеку, рожденному в день Кузьмы, полагалось быть добрым огородником, заботиться об овощах, над грядками спину гнуть. В этом случае судьба у него сложится удачно. Именины в этот день Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.