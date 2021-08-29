Понедельник в Челябинской области – местами туманы, заморозки, без осадков

В понедельник, 30 августа, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы. В отдельных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

В большинстве районов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 5-7 градусов, по области – плюс 3-8 градусов, в горах и низинах заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 18-20 градусов, по области – плюс 16-21 градус.

Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взойдет в 5 часов 51 минуту, заход – в 19 часов 58 минут. Долгота светового дня 14 часов 7 минут. Луна стареющая.

В народном календаре 30 августа День Мирона, Вдовьи помочи.

На Мирона обыкновенно бывали ветры. Но о том, какой будет погода (ветреной или безветренной), судили заранее - по дню Тихона: «Тихон дует тихо - и Мирон отдыхает». В этот день также наблюдали за приметами: если утром бывала роса и туман, то можно было ждать хорошей погоды.

К этому времени начинался активный листопад, приближалась осень, и пора была заканчивать полевые работы. «На Мирона не отсеешься - на следующий год соберешь одни цветочки», - говорили крестьяне.

Именины в этот день: Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.