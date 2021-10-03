03.10.2021
Митрополит Алексий пояснил южноуральцам, что значит нести свой крест
03.10.2021
Зарплата бюджетников Челябинской области проиндексирована на 5,2%
03.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября
03.10.2021
Международный день музыки отметили на железнодорожном вокзале Челябинск выступлением танцующего оркестра
03.10.2021
Дмитрий Брейтенбихер возглавил объединенный департамент Private Banking и «Привилегия» ВТБ
02.10.2021
В Челябинске выросло число безработных
Понедельник в Челябинской области прохладный и без осадков
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по смертности от ковида
01.10.2021
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021