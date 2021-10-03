Понедельник в Челябинской области прохладный и без осадков

В понедельник, четвертого октября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, ночью местами вероятны небольшие осадки преимущественно в виде снега, в дневные часы – без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – до минус двух градусов, по области – от плюс одного до минус четырех градусов, в горах и низинах – до минус восьми градусов.

Днем в Челябинске воздух прогреется лишь до плюс 4-6 градусов, по области – до плюс 2-7 градусов.

Ветер северный, северо-восточный ночью 4-9 метров в секунду, днём 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 757 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 6 часов 57 минут, зайдет в 18 часов 28 минут. Долгота светового дня – 11 часов 31 минута. Луна стареющая.

По народному календарю четвертого октября – Кондрат да Ипат.

На Руси Кондрата да Ипата считали днем плодородия и земледелия. В этот день обязательно полагалось работать – в первую очередь, удобрять землю свежим навозом.

В этот день примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения четыре недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светт солнце, то зима будет холодной.

Именины в этот день: Агния, Александр, Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Ипатий, Исаакий, Кондрат, Константин, Петр.