Пятница в Челябинской области будет теплой, преимущественно без осадков

В пятницу, 18 сентября, в Челябинской области ожидается теплая погода, ночью возможны небольшие дожди, днем – преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 3-7 градусов, по области – плюс 2-7 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 14-16 градусов, по области –плюс 12-17 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7-12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 731 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно повысится до 7440 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 6 часов 28 минут, заход - в 19 часов 8 минут. Долгота светового дня - 12 часов 40 минут. Новолуние.

По народному календарю – Захарий и Елизавета.

По этому дню судили, какой будет зима. Смотрели на рябину: если ее листья уже пожелтели, значит, зима придет рано и будет холодной; а если на дереве видели много ягод, ждали дождливую осень.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.