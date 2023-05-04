Пятого мая в Челябинской области – аномальная жара и ночные заморозки

В пятницу, пятого мая, в Челябинской области ожидается теплая и ветреная погода, преимущественно без осадков. В отдельных районах сохранится аномально-жаркая погода. При этом ночью и утром местами вероятны заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

На всей территории региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южной половине - местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, местами заморозки до минус одного градуса.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, по области - плюс 21-26 градусов.

Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба, но останется выше нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 5 часов 3 минуты, заход - в 20 часов 39 минут. Долгота светового дня - 15 часов 36 минут. Полнолуние.

По народному календарю пятого мая – День Луки.

На Луку высаживали на грядки лук: «Лук - как татарин: как снег сошел - так он и тут». Это растение считали на Руси целебным - и не зря, впоследствии его свойства подтвердили и медики. О луке говорили: «Лук от семи недуг»; «Кто ест лук - избавлен от вечных мук»; «Лук да баня все исправят». Лук входил в состав многих народных лекарств: в сочетании с медом, например, использовался как средство от гриппа и атеросклероза.

Именины в этот день: Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Лука, Платон, Федор.