Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух

Северо-западные ветры нагнетают на Урал, в том числе и в Челябинскую область, арктический воздух. Неприятности добавляет поднимающийся с Арала циклон, несущий дожди, рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко.

В минувшее воскресенье на Южном Урале прошли небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах выпало 17 миллиметров осадков.

«Циклон, углубляясь, идет в сторону Омска, затем повернет на север и 20 июня поднимется к Ханты-Мансийску, - уточнила Шепоренко. - Дожди пройдут в большинстве районов Среднего и Южного Урала». По прогнозам, осадки вероятны 19 июня, 21 июня они почти прекратятся, но до конца рабочей недели будет холодно.

С 19 по 22 июня в ночные часы температура воздуха плюс 2-7 градусов. Днем будет плюс 11-16 градусов, что ниже нормы на 6-8 градусов. В выходные дни, 24 и 25 июня, синоптики обещают более теплую погоду, осадки маловероятны.