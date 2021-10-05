Среда в Челябинской области будет теплой и без осадков

В среду, шестого октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в ночные часы местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, днем - преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – до минус двух градусов, по области – от плюс двух до минус трех градусов, при прояснении – до минус шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов.

Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление существенно выше нормы – 758 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно спокойное.

Восход солнца в 7 часов 4 минуты, заход - в 18 часов 21 минута. Долгота светового дня - 11 часов 48 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Ираида Спорная.

С Ираиды начиналась настоящая холодная осень. Наши предки считали, что третье время года длится до самого Рождества.

Именины в этот день: Андрей, Антонина, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.