Третьего мая в Челябинской области по-летнему жарко

В среду, третьего мая, в Челябинской области ожидается по-летнему жаркая и ветреная погода, без осадков, лишь в ночные часы в северных районах пройдут небольшие дожди, возможны грозы. На всей территории региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в южной половине - местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, в низинах холоднее – около ноля градусов

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, по области – плюс 23-28 градусов.

Ветер юго-восточный, южный ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду, днём 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взойдет в 5 часов 10 минут, заход - в 20 часов 33 минуты. Долгота светового дня - 15 часов 23 минуты. Луна растущая.

По народному календарю третьего мая – Окликание предков.

Перед каждым делом в этот день молились всей семьей. Впрочем, к работе и так относились со священным трепетом. День был важен и для тех, кто занимался рыболовством: ловить рыбу в этот день считалось большим грехом. Возможно, такое поверье было связано с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру.

Именины в этот день: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Федор.