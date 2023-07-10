В ближайшие дни жителей Челябинской области ждет настоящее пекло

Сильная жара продержится в Челябинской области до среды, 12 июля. В дневное время воздух в регионе будет прогреваться до очень высоких температур.

В ночь с понедельника на вторник, 11 июля, в регионе прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем – переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы.

Ночью столбики термометров южноуральцев будут показывать 19-24 градуса выше нуля, в горах и низинах – 15 градусов тепла. Днем ожидается 35-40 градусов жары.

Ветер - южной четверти - ночью будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду, днем – пять-десять метров в секунду, местами порывы ветра будут достигать 13-18 м/с.

В ночь со вторника на среду, 12 июля, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, днем среды – переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

Ночь будет очень теплой – 20-25 градусов выше нуля. Днем синоптики челябинского гидрометцентра обещают плюс 34-39 градусов, при натекании облачности - до +24 градусов.

В ночное время 12 июля будет дуть юго-восточный и южный ветер, со скоростью три-восемь метров в секунду. Днем – южный, юго-западный, со скоростью четыре-девять метров в секунду, при грозах порывы ветра могут достигать 17 м/с.

В четверг, 13 июля, будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Днем – так же облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.

Ночью четверга на Южном Урале обещают +14, +19 градусов, днем – 23-28 градусов тепла. Ветер 13 июля сменит направление на северо-западное, его скорость составит четыре-девять метров в секунду, при грозах порывы будут достигать 17 м/с.