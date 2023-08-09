В Челябинской области 10 августа – жарко, местами дожди

В четверг, 10 августа, в Челябинской области ожидается жаркая и душная погода, местами пройдут небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов. По области – плюс 23-28 градусов.

Ветер северный, северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в пять часов 18 минут, заход - в 20 часов 39 минут. Долгота светового дня – 15 часов 21 минуту. Луна убывающая.

По народному календарю 10 августа – Прохоры-Пармены.

Главное правило этого дня на Руси звучало так: «Прохоры-Пармены - не затевай мены». Считалось, что любые торговые начинания в этот день не заладятся, а все, что выменяешь, либо пропадет, либо сломается. На Прохоры-Пармены следовало снимать созревшие груши с деревьев.

Именины в этот день: Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.