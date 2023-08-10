В Челябинской области 11 августа температура воздуха понизится, осадки прекратятся

В пятницу, 11 августа, в Челябинской области температура воздуха немного понизится, атмосферное давление повысится, осадки прекратятся. Ночью и утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – плюс 11-13 градусов, по области – плюс 10-15 градусов, в горах и низинах холоднее – до плюс семи градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 21-23 градуса. По области – плюс 19-24 градуса.

Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение суток оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба, что на две единицы выше нормативного значения. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

По народному календарю 11 августа – Калинник.

Калинниками на Руси называли пироги с горькой ягодой. Также калинниками называли утренние морозы, которые уже случались в это время и губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях. В северных губерниях молились: «Пронеси, Господи, мороком, а не морозом». Морок, или туман, в этот день предвещал хороший урожай ячменя и овса. «Коли на Калинника туман - припасай косы про овес с ячменем», - подмечали крестьяне. А вот если спелый овес вновь зазеленеет - значит, осень будет ненастной.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Серафима.