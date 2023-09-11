В Челябинской области 12 сентября – тепло, местами дожди

Во вторник, 12 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди, ночью на крайнем юге до умеренных, днем в горах возможны сильные осадки. В Челябинске – без существенных осадков. Атмосферное давление ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, при прояснении – до плюс двух градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске 16-18 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

Ветер северный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы 15-18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, ночью оно понизится до 735 миллиметров ртутного столба, днём повысится до 742 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

По народному календарю 12 сентября - Александр Сытник.

Сытником день Александра на Руси прозвали за то, что в его день было принято накрывать богатые столы, собирать гостей, устраивать пиры. Обыкновенно готовили сытную кашу - ячменную на молоке. И, конечно, подавали на стол свежий хлеб из зерна нового урожая. Неслучайно в народе говорили: «Сытно с хлебом жить».

Именины в этот день: Александр, Алексей, Ангелина, Аполлинарий, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнатий, Корнилий, Леонид, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Савва, Семен, Степан, Федор.