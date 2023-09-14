В Челябинской области 15 сентября - «бабье лето»

В пятницу, 15 сентября, в Челябинской области ожидается теплая погода, без осадков. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируют заморозки в воздухе и на поверхности почвы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу температура воздуха в Челябинске – плюс 7-9 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в горах и низинах – до плюс одного градуса, местами заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 19-21 градуса, по области – плюс 17-22 градуса.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в шесть часов 24 минуты, заход - в 19 часов 15 минут. Долгота светового дня - 12 часов 51 минута. Новолуние.

По народному календарю 15 сентября – День Мамонтия.

В народе подмечали: к Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.

Именины в этот день: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.