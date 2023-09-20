В Челябинской области 21 сентября – тепло и без осадков

В четверг, 21 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы, а также заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Примечали, если погода в этот день хорошая, то и вся осень будет такой.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – плюс 2-7 градусов, местами заморозки до минус двух градусов. А ночь на пятницу будет теплее – плюс 7-2 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 185-20 градусов. По области – плюс 15-20 градусов.

Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба, но останется повышенным. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

Солнце взойдет в 6 часов 37 минут, заход – в 18 часов 56 минут. Долгота светового дня 12 часов 19 минуты. Новолуние.

По народному календарю 21 сентября - Малая Пречистая, Оспожинки, Рождество Богородицы.

На Пречистую, в день осеннего равноденствия, отмечали вторую встречу осени и наблюдали приметы. Если погода стояла хорошая, то и вся осень должна была быть такой. Именины в этот день: Георгий, Иван, Мария.