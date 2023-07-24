В Челябинской области 24 июля – жара, местами дожди и грозы

В понедельник, 24 июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. В Челябинске - без существенных осадков. Атмосферное давление ниже нормы.

В юго-западных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 19 градусов, влажность воздуха 51%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 25-27 градусов, по области – плюс 23-28 градусов.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в четыре часа 47 минут, заход - в 21 час 13 минут. Долгота светового дня - 16 часов 26 минут. Луна растущая.

По народному календарю 24 июля - Ольга Страдница.

Страдницей Ольгу прозвали за то, что ее именины на Руси приходились на самый разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней: кто занимался жатвой, кто заготовкой сена; детей отправляли в лес - по грибы и по ягоды. Также эту пору называли страдно-грозовой, поскольку нередко случались грозы. Также подмечали: резкий гром - к тихому дождю, гулкий - к ливню.

Именины в этот день: Аркадий, Елена, Лев, Ольга.