В Челябинской области 25 июля – жара, местами дожди и грозы

Во вторник, 25 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в северной половине региона местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков.

В юго-западных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 12-14 градусов, по области – плюс 9-14 градусов, в низинах прохладнее – до плюс шести градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 26-28 градусов, по области – плюс 24-29 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем западной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в четыре часа 49 минут, заход - в 21 час 11 минут. Долгота светового дня - 16 часов 22 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 25 июля - Прокл Плакальщик.

На Руси Прокла называли Плакальщиком, потому что с этого дня начинали выпадать большие росы. «На Прокла поле от росы промокло», - говорили крестьяне, торопясь убрать урожай до того, как он станет портиться от высокой влажности. Нужно было спешить и с заготовкой сена, ведь «проклова роса - сеногнойная». До Прокла надо было успеть «высушить сено грядушками и сложить в копнушки».

По росе судили и о погоде на ближайшее время. Сильная роса и туман по утру предвещали ясные дни. Если же на Прокла не было росы ни на лугу, ни в низинах - это было верным признаком приближающегося ненастья.

Именины в этот день: Арсений, Вероника, Гавриил, Иван, Мария, Михаил, Федор.