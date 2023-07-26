В Челябинской области 26 июля – жара, местами дожди и грозы

В среду, 26 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в Челябинске - без существенных осадков.

В юго-западных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 13-15 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в горах и низинах – до плюс восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 26-28 градус, по области – плюс 25-30 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днём западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозах порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 4 часов 51 минуту, заход - в 21 час 9 минут. Долгота светового дня - 16 часов 18 минут. Луна растущая.

По народному календарю 26 июля - День Архангела Гавриила.

На архангела Гавриила обращали внимание на приметы. Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди — нужно было опасаться гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».

Именины в этот день: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.