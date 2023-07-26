25.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 июля (18+)
25.07.2023
Магнитогорцу грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва в армию
25.07.2023
Златоустовец заплатил 500 тысяч за посещение интим-сайта
25.07.2023
Южноуральские параспортсмены вернулись с рекордами
25.07.2023
В День города на сцене: фестиваль «В ритме рока» объявил о приеме заявок
25.07.2023
В Брединском районе утонул восьмилетний ребенок
В Челябинской области 26 июля – жара, местами дожди и грозы
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023