25.09.2023
Движение по улице Мира в Челябинске закрыли до середины октября
25.09.2023
В Челябинской области в зеркальную дату сентября поженились 277 пар
25.09.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Северо-Крымской продлили до 16 октября
25.09.2023
Жители челябинского микрорайона Чурилово с 27 по 30 сентября останутся без горячей воды.
25.09.2023
Челябинский спортсмен подтвердил титул чемпиона России по бадминтону
25.09.2023
Более 330 пьяных водителей выявили сотрудники ГИБДД за минувшую неделю
В Челябинской области 26 сентября возможны дожди
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023
Настоящее чудо: После атаки ВСУ на штаб ЧФ рама иконы сгорела, а образ святого уцелел
24.09.2023