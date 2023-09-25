В Челябинской области 26 сентября возможны дожди

Во вторник, 26 сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха чуть понизится, атмосферное давление останется высоким.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 9-11 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в низинах – до плюс двух градусов.

Днем в Челябинске синоптики обещают лишь плюс 18-20 градусов (в 14 часов понедельника в областном центре было плюс 24 градуса), по области – плюс 15-20 градусов, в южных районах воздух прогреется до плюс 24 градусов.

Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взошло в шесть часов 46 минут, зайдет в 18 часов 44 минуты. Долгота светового дня – 11 часов 58 минут. Луна растущая.

По народному календарю 26 сентября - Корнилье.

На Руси день святого Корнилия стали называть Корнильем, поскольку в этот день убирали с гряд корнеплоды: репу, свеклу, редьку, морковь. «В Корнилов день — последнюю репу с огорода вон», — говорили крестьяне. Считалось, что с этого времени «корень в земле не растет, а зябнет». Заморозки, которые уже случались нередко, могли погубить урожай.

Корнилье считалось также последним теплым днем осени. Если шел последний теплый дождь, это называли хорошей приметой. «Дождь к земле припадает — землю целить начинает», — говорили крестьяне.

Именины в этот день: Александр, Илья, Корнилий, Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Степан, Юлиан.