В Челябинской области 27 июля – жара, местами дожди и грозы

В четверг, 27 июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В Челябинске – преимущественно без осадков.

В юго-западных районах местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в низинах – плюс 6-11 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 28-30 градусов. По области – плюс 26-31 градус.

Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в четыре часа 53 минуты, заход - в 21 часов 7 минут. Долгота светового дня - 16 часов 14 минут. Луна растущая.

По народному календарю 27 июля – День Акилы, Дозоры.

К этому времени «макушка лета» клонилась к спаду, погода становилась переменчивой. Часто на поля налетали ветры с вихрями и дожди с грозами — поэтому урожай нужно было сторожить, выходить дозором (отсюда второе название дня — Дозоры).

После обильных гроз и дождей начинали расти грибы, поэтому детей, не занятых в полевых работах, отправляли в лес. Взрослым же, как правило, было не до этого — хватало дел с уборкой урожая и сенокосом.

Именины в этот день: Акила, Иван, Ираклий, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.