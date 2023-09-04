В Челябинской области четвертого августа – местами дожди

В понедельник, четвертого сентября, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, утром в отдельных районах туманы. В Челябинске - без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в восемь часов утра температура воздуха в Челябинске была плюс 11 градусов, влажность воздуха

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в шесть часов две минуты, заход - в 19 часов 44 минуты. Долгота светового дня - 13 часов 42 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю четвертого сентября – Агафон Огуменник.

По старинному поверью, в этот день леший приходит на гумно, чтобы «потешится над соломкой» - перекидать снопы с одного гумна на другое, развязать их и растащить солому по всей округе. Поэтому хозяева выходили в дозор - караулить свои припасы. На Агафона замечали: если день выдавался ясным, то солнечная погода продержится еще четыре недели.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.