04.09.2023
Облсуд оставил под домашним арестом экс-замглавы Челябинска
04.09.2023
В Челябинске росгвардейцы задержали рецидивиста
04.09.2023
В Черном море уничтожены четыре военных катера с десантом ВСУ
04.09.2023
В Миассе в столкновении с грузовиком на трассе М-5 погибла женщина-водитель
04.09.2023
По жалобе чебаркульцев на аварийное состояние трансформаторной подстанции СКР проводит проверку
04.09.2023
В Челябинске открыли движение трамваев по улице Горького
В Челябинской области четвертого августа – местами дожди
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023
В Челябинской области у более 800 тысяч обучающихся начался новый учебный год
01.09.2023
Циклон может испортить День знаний в Челябинской области
31.08.2023
Челябинский цирк откроют не раньше конца 2025 года при условии выделения финансирования
31.08.2023