В Челябинской области девятого августа – ливни, усиление ветра, магнитные бури

В среду, девятого августа, в Челябинской области сохраняется теплая, сырая и ветреная погода, пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные, сильные ливни, грозы, град, местами крупный. В ночные и утренние часы - туманы. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная (IV класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 26-28 градусов, по области – плюс 23-28 градусов, в южных районах прохладнее – до плюс 20 градусов.

Ветер северной четверти ночью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду, при грозах 20-25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного показателя. С 17 часов восьмого августа до двух часов ночи и утром девятого августа – небольшие геомагнитные возмущения.

Восход солнца в пять часов 17 минут, заход - в 20 часов 42 минуты. Долгота светового дня - 15 часов 25 минут. Луна убывающая.

По народному календарю девятого августа – Пантелеймон Целитель, Пантелеймон Кочанный.

Одно из прозвищ Пантелеимона (Кочанный, или Кочанник) связано с тем, что в это время начинают завиваться капустные вилки. Поэтому было принято доставать из кладовых оставшуюся с прошлого урожая капусту и печь пирожки из слоеного теста.

Именины в этот день: Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Пантелеимон, Платон, Савва.