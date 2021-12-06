В Челябинской области местами снег

В понедельник, шестого декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, утром местами изморозь, на дорогах сильная гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минут три градуса, влажность воздуха 93%, ветра нет.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 1-3 градуса, по области – - до минус пяти, в горных районах – до минус восьми градусов.

Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов, зайдет в 16 часов 28 минут. Долгота светового дня – 7 часов 28 минут. Луна растущая.

По народному календарю шестого декабря - Митрофанов день. По погоде на Митрофана наши предки предсказывали погоду на лето. Если в этот день шел мелкий снег и дул ветер с севера, то шестого июня должен был пролиться холодный дождь. В Митрофанов день устраивали гуляния - собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми. В этот день праздновали становление санного пути по снегу.

Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим.