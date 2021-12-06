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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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03.12.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.12.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.12.2021

Переселенцы из ветхого жилья в Карабаше получили ключи от новых квартир
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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06.12.2021 09:49

В Челябинской области местами снег

В понедельник, шестого декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, утром местами изморозь, на дорогах сильная гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было минут три градуса, влажность воздуха 93%, ветра нет.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 1-3 градуса, по области – - до минус пяти, в горных районах – до минус восьми градусов.

Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов, зайдет в 16 часов 28 минут. Долгота светового дня – 7 часов 28 минут. Луна растущая.

По народному календарю шестого декабря - Митрофанов день. По погоде на Митрофана наши предки предсказывали погоду на лето. Если в этот день шел мелкий снег и дул ветер с севера, то шестого июня должен был пролиться холодный дождь. В Митрофанов день устраивали гуляния - собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми. В этот день праздновали становление санного пути по снегу.

Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим.

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Министерство экологии Челябинской области возбудило в отношении ООО МК «Ромкор» дело об администр
06.12.2021

Дело о загрязнении «Ромкором» реки в Троицком районе передано в Росприроднадзор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Государственный ракетный центр имени Макеева в Миассе (Челябинская область) посетил заместитель п
06.12.2021

ГРЦ Макеева посетил зампредседателя правительства РФ Юрий Борисов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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04.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, третьего декабря, открыли знаковый спортивный объект, построенный в очень с
03.12.2021

Наталья Котова и Ирина Текслер открыли в Челябинске знаковый спортобъект
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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03.12.2021 19:11

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03.12.2021 18:19

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