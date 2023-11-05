В Челябинской области понедельник будет сухим и с переменной облачностью

В Челябинской области в понедельник, шестого ноября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью – один-шесть градусов ниже нуля, днем – плюс один-шесть градусов.

Ветер – южный, юго-западный, три-восемь метров в секунду.

В Челябинске в ночное время – один-три градуса ниже нуля, днем – плюс два-четыре градуса.

В народе считалось, что, если шестого ноября вороны собираются в стаи, - быть снегопаду. Ясное утро – ясные дни впереди. Туман – жди заморозков. Если ветер дует с востока или запада – погода не изменится, с юга – наступит потепление, с севера – очень скоро выпадет снег. Если закат в этот день хорошо видно – случатся заморозки. Облачность сулила обильный снегопад.