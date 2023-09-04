В Челябинской области пятого сентября – местами дожди, ночные заморозки

Во вторник, пятого сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в дневные часы местами пройдут небольшие дожди, ночью и утром – заморозки, туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на вторник в Челябинске – плюс 6-8 градусов, по области – плюс 5-10 градусов, при прояснении – до плюс одного градуса, местами заморозки – до минус двух градусов.

Днем в Челябинске воздух прогреется до плюс 14-16 градусов, по области – до плюс 14-19 градусов.

Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Солнце взошло в 6 часов 6 минут, зайдет в 19 часов 38 минут. Долгота светового дня – 13 часов 32 минуты. Луна убывающая.

По народному календарю пятого сентября - Луп Брусничник.

В народе день святого Луппа (на Руси его называли Лупом) получил название Брусничник. К этому сроку в лесах и на болотах поспевала брусника, поэтому все крестьяне, свободные от более серьезных работ, брали туеса и корзины и шли по ягоды. По зрелости брусники судили также о том, поспел ли овес. Если ягоды уже налились соком и заалели, то с жатвой нужно было спешить.

Смотрели в Лупов день на журавлей: если птицы потянулись на юг, зима придет рано. В то же время, если клин летит низко, то больших холодов не будет. А вот если журавли летят молча и быстро, нужно ожидать скорого ненастья. Начинались первые заморозки. «Лупов мороз морозит нос», - шутили старики. И добавляли: «Лупенские морозы на овес садятся, брусникой сластятся».

Именины в этот день: Елизавета, Ефрем, Иван, Николай, Павел, Федор.